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Первые шесть километров трассы между Михайловкой и Хоролем отремонтируют в следующем году

Первые шесть километров трассы между Михайловкой и Хоролем отремонтируют в следующем году

Власти Приморского края планируют в 2022 году отремонтировать более 100 км трасс, включая отдельный участок сильно разбитой дороги между Михайловкой и Хоролем.

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