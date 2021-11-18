Николай Бурляев о COVID и культуре: "Депутаты, не бойтесь! Дальше Кабо-Верде не сошлют"

Народный артист России, режиссёр, актёр, депутат Государственной думы Николай Бурляев в эксклюзивном интервью Первому русскому телеканалу Царьград рассказал о своём видении ситуации с отечественной культурой и по многим другим социальным вопросам.
Народный артист России, режиссёр, актёр, депутат Государственной думы Николай Бурляев в эксклюзивном интервью Первому русскому телеканалу Царьград рассказал о своём видении ситуации с отечественной культурой и по многим другим социальным вопросам.
Свежие комментарии