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Николай Бурляев о COVID и культуре: "Депутаты, не бойтесь! Дальше Кабо-Верде не сошлют"

Николай Бурляев о COVID и культуре: "Депутаты, не бойтесь! Дальше Кабо-Верде не сошлют"

Народный артист России, режиссёр, актёр, депутат Государственной думы Николай Бурляев в эксклюзивном интервью Первому русскому телеканалу Царьград рассказал о своём видении ситуации с отечественной культурой и по многим другим социальным вопросам.

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