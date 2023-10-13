Небензя заявил, что Ближний Восток стоит на пороге полномасштабной войны

Постоянный представитель РФ при Организации Объединенных Наций Василий Небензя, выступая перед журналистами по итогам закрытого заседания Совета Безопасности всемирной организации, созванного в связи с обострением палестино-израильского конфликта, заявил, что Ближний Восток стоит на пороге полномасштабной войны, передает РИА Новости.
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