Дипломат Полищук: Россия оставит в неприкосновенности здание посольства Украины

Российская Федерация будет соблюдать Венскую конвенцию о дипломатических сношениях и оставит в неприкосновенности здание украинского посольства в Москве после расторжения договора аренды на земельный участок.
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