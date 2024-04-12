ФСБ рассекретила архив об уничтожении группы французов-нацистов под Брянском

ФСБ рассекретила архивный документ об уничтожении под Брянском в январе 1943 года группы французских боевиков, которые воевали на стороне гитлеровской Германии и пытались занять один из населенных пунктов.
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