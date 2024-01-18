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  • alik3456 Джексон
    Пусть яйца отрежут и заставят сожрать...Силовики задержал...
  • alik3456 Джексон
    Так не разгоняется. Их ед.рос. пихает туда. Тупоё и ещё тупее...Силовики задержал...
  • Александр Лесков
    НЕобдуманное мнение. Ведь у частников даже ориентиров для ограничения воровства и грабежа нет, как нет края у вселенн...«Частник просто о...

«Частник просто опасен»: Аграновский о необходимости национализировать сферу ЖКХ

«Частник просто опасен»: Аграновский о необходимости национализировать сферу ЖКХ

Решение о национализации отрасли ЖКХ — абсолютно правильно, и его нужно принимать как можно скорее.

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Комментарии
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ГМ
Георгий Михалев
Однозначно. Вспомните совок. Перли все, особенно руководство. Крайним был пьяный слесарь, у которого даже разводной ключ сперли.🤣
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5 час.
radiofree RF
От перемены мест слагаемых,сумма не меняется.
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4 час.
Александр Лесков
НЕобдуманное мнение. Ведь у частников даже ориентиров для ограничения воровства и грабежа нет, как нет края у вселенной. Которая БЕСПРЕДЕЛЬНА, как и жадность частного лица. На помойке хочется пожить? Без штанов и  крыши  над головой?  В Африку дуйте. Там и на дереве в набедренной  повязке хоть выспаться можно... (Под деревом в первую же ночь хищники схарчат, и пожить не успеете). Поэтому ВСЁ ЖКХ  требуется под контролем госвластей держать!  Присмотритесь-ка к «работе» Управляющий (частных) компаний... Мне не понаслышке пришлось дело с этими мошенниками столкнуться. Воровские схемы там изобретают такие...  Хоть в цирк на клоунады не ходи!
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12 мин.

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