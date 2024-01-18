«Частник просто опасен»: Аграновский о необходимости национализировать сферу ЖКХ

Александр Лесков

НЕобдуманное мнение. Ведь у частников даже ориентиров для ограничения воровства и грабежа нет, как нет края у вселенной. Которая БЕСПРЕДЕЛЬНА, как и жадность частного лица. На помойке хочется пожить? Без штанов и крыши над головой? В Африку дуйте. Там и на дереве в набедренной повязке хоть выспаться можно... (Под деревом в первую же ночь хищники схарчат, и пожить не успеете). Поэтому ВСЁ ЖКХ требуется под контролем госвластей держать! Присмотритесь-ка к «работе» Управляющий (частных) компаний... Мне не понаслышке пришлось дело с этими мошенниками столкнуться. Воровские схемы там изобретают такие... Хоть в цирк на клоунады не ходи!