Решение о национализации отрасли ЖКХ — абсолютно правильно, и его нужно принимать как можно скорее.
«Частник просто опасен»: Аграновский о необходимости национализировать сферу ЖКХ
Комментарии
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ГМ
Георгий Михалев
Однозначно. Вспомните совок. Перли все, особенно руководство. Крайним был пьяный слесарь, у которого даже разводной ключ сперли.🤣
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5 час.
radiofree RF
От перемены мест слагаемых,сумма не меняется.
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4 час.
Александр Лесков
НЕобдуманное мнение. Ведь у частников даже ориентиров для ограничения воровства и грабежа нет, как нет края у вселенной. Которая БЕСПРЕДЕЛЬНА, как и жадность частного лица. На помойке хочется пожить? Без штанов и крыши над головой? В Африку дуйте. Там и на дереве в набедренной повязке хоть выспаться можно... (Под деревом в первую же ночь хищники схарчат, и пожить не успеете). Поэтому ВСЁ ЖКХ требуется под контролем госвластей держать! Присмотритесь-ка к «работе» Управляющий (частных) компаний... Мне не понаслышке пришлось дело с этими мошенниками столкнуться. Воровские схемы там изобретают такие... Хоть в цирк на клоунады не ходи!
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12 мин.
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