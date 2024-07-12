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Царьград

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Работавший у Соловьева блогер назвал себя "зажравшейся свиньей" из-за собственного нытья

Работавший у Соловьева блогер назвал себя "зажравшейся свиньей" из-за собственного нытья

Блогер пожаловался на невозможность наслаждаться своей прекрасной жизнью.Русский блогер, работавший в своё время на канале “Соловьев LIVE”, Стас Васильев подверг критике самого себя.

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