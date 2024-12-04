Психолог назвала ошибки, которые испортят праздничное настроение перед Новым годом Змеи

В середине ноября в магазинах, кафе и ресторанах России началась активная подготовка к Новому году. В продаже появились ёлочные украшения, новогодние коллекции одежды, а также блюда с мандаринами и пряностями.
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