Захотели купить и даже дать ребенку – даже не думайте! В этой рыбе находят 10-метровых червей

Астон Мартин

т е на кухне надо иметь собственную лабораторию по изучению рыбы на паразитов , видимо государственные органы отказались от данного вида исследований и каждый человек сам должен заботится о том что бы исследовать продукцию купленную в торговых центрах , вот для чего уничтожались советские госты видимо 🤔