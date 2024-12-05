Мозаика Ломоносова

Его жизнь была похожа на приключение: сын рыбака стал членом Российской и Шведской академий наук. Только у многих современников талант и целеустремлённость этого незаурядного человека вызывали лишь раздражение.
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