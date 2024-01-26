Отделение совета ветеранов МЧС России Алтайского края признано лучшим в стране

В номинации «Лучшая ветеранская организация» на XV Всероссийском фестивале по тематике безопасности и спасения людей «Созвездие мужества» награду вручили представителю Регионального отделения Общероссийской общественной организации ветеранов органов управления по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной охраны в Алтайском крае.