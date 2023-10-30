Беспроводные наушники Sony Pulse Explore для PS5 появятся в продаже 6 декабря за $200, а г...

Беспроводные наушники Sony Pulse Explore для PS5 появятся в продаже 6 декабря за $200, а гарнитура Pulse Elite — 21 февраля за $150Компания Sony наконец-то озвучила сроки начала продаж беспроводных наушников Pulse Explore и игровой гарнитуры Pulse Elite для PlayStation.
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