Беспроводные наушники Sony Pulse Explore для PS5 появятся в продаже 6 декабря за $200, а г...

Беспроводные наушники Sony Pulse Explore для PS5 появятся в продаже 6 декабря за $200, а гарнитура Pulse Elite — 21 февраля за $150Компания Sony наконец-то озвучила сроки начала продаж беспроводных наушников Pulse Explore и игровой гарнитуры Pulse Elite для PlayStation.