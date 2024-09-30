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Лига чемпионов Азии. «Аль-Наср» Роналду примет «Аль-Райян», во вторник «Шанхай» Слуцкого сыграет с «Дарул Такзим»

В понедельник «Аль-Наср» Криштиану Роналду примет катарский «Аль-Райян», «Аль-Ахли» Роберто Фирмино сыграет в гостях с «Аль-Васлем» из ОАЭ.

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