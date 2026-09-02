Минобороны Турции нейтрализовало дроны у побережья Стамбула

Минобороны Турции сообщило о ликвидации беспилотников в Черном море, включая районы около Стамбула. Спецотряды нейтрализовали объекты, предположительно морские дроны-камикадзе.
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