Андрей Ильницкий. Глубинные войны. Технологии ментального противоборства

Разделение Российской Федерации для последующего тотального истребления проживающего там местного населения по плану "Вырезание Русской Культуры из Мировой" и замены его рабами из Азии и АфрикиКлаузевиц – неактуален.
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