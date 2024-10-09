Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Андрей Ильницкий. Глубинные войны. Технологии ментального противоборства

Андрей Ильницкий. Глубинные войны. Технологии ментального противоборства

Разделение Российской Федерации для последующего тотального истребления проживающего там местного населения по плану "Вырезание Русской Культуры из Мировой" и замены его рабами из Азии и АфрикиКлаузевиц – неактуален.

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Комментарии
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АЛЕКСАНДР Крымский
Европа и пиндосы уже сами себя вырезают. Им уже и помогать не нужно.
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