В Польше считают, что Украина должна отказаться от территорий ради мира

Более половины жителей Польши считают, что Украине необходимо уступить территории для завершения конфликта, свидетельствует опрос Центра исследования общественного мнения (CBOS), опубликованный Polskie Radio.
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