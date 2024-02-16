Отсидевшему 37 лет по ложному обвинению американцу заплатят $14 млн

Steve Nesius / AP Администрация города Тампа в американской Флориде выплатит 14 миллионов долларов в качестве моральной компенсации 59-летнему Роберту Дюбуазу, который провел 37 лет в тюрьме за изнасилование и убийство, которое он не совершал.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии