Власти Чехии запретили России распоряжаться принадлежащей ей недвижимостью

Чешский кабмин одобрил заморозку госсобственности России. «Сегодня по моему предложению правительство одобрило заморозку российской государственной собственности в Чехии», — сообщил глава МИД Чехии Ян Липавский.
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