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Власти Чехии запретили России распоряжаться принадлежащей ей недвижимостью

Власти Чехии запретили России распоряжаться принадлежащей ей недвижимостью

Чешский кабмин одобрил заморозку госсобственности России. «Сегодня по моему предложению правительство одобрило заморозку российской государственной собственности в Чехии», — сообщил глава МИД Чехии Ян Липавский.

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