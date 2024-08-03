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Хет-трик Глушенкова в игре с «Ростовом» принес «Зениту» победу в РПЛ

Хет-трик Глушенкова в игре с «Ростовом» принес «Зениту» победу в РПЛ

Петербургский «Зенит», где футболист Максим Глушенков отличился хет-триком, добился третьей крупной победы подряд на старте нового сезона Российской премьер-лиги (РПЛ), разгромив «Ростов» в матче третьего тура чемпионата.

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