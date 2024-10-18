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Заявление Зеленского о ядерном оружии для Украины назвали сигналом отчаяния

Заявление Зеленского о ядерном оружии для Украины назвали сигналом отчаяния

Президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление, что наличие у республики ядерного оружия (ЯО) может стать единственной альтернативой ее членству в НАТО, и это был сигнал отчаяния, поскольку страны Запада не хотят принимать его «мирный план» по урегулированию конфликта.

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