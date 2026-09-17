Позор за секунды: число случаев шантажа с дипфейками выросло в 26 раз за полтора года

Весь мир сегодня ломает голову, как ограничить такое бурное развитие искусственного интеллекта. Все чаще нейросети становятся соучастниками преступлений.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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