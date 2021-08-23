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До свадьбы молчал, а после поставил ультиматум: «Выбирай, либо действующий муж, либо бывшая свекровь

До свадьбы молчал, а после поставил ультиматум: «Выбирай, либо действующий муж, либо бывшая свекровь

— …Развелась, когда дочке было полтора, это получается, почти четыре года назад! – рассказывает тридцатилетняя Зоя.

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Натали Валуа
Думаю, мужа не надо было вообще втягивать. Есть и есть свекровь. Не реагировал бы так остро. Изредка встретились, без ночёвки, конечно, и нормально.
Ольга Вальтер
Вообще то бабушка для внучки - не чужой человек и такая постановка вопроса со стороны нынешнего мужа - очень серьезный звонок для Зои. У ребенка - 2 родных бабушки, ни больше, ни меньше. О том, что ребенок общается с бабушкой, Сергей знал, но до поры-до времени помалкивал, чтобы потом начать выдвигать ультиматумы. Закрадывается ощущение, что Сережа - тиран домашнего пошиба, обрубать родственные и дружеские связи своей женщины, чтобы потом тотально взять ее под контроль - их классическая тактика. Зое надо срочно начинать отстаивать свои (и дочкины) права, иначе очень скоро рядом с этим "Сереженькой" небо с овчинку покажется.

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