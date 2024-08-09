Любопытно, однако
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Любопытно, однако

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Свежие комментарии

  • Alex Zim
    А чего их призывать, они и так изо всх сил прижимаются к российскому карману, а военные учения с вражьим Западом пров...Лукашенко — минис...
  • demyr150648
    Они сами хуже чурок!За слова о защите...
  • demyr150648
    Чурка совершил преступление и они (группа чурок) должны ответить! А вот полиция должна ответить по целому ряду статей...За слова о защите...

Лукашенко — министрам стран СНГ: Мужики, держитесь России

Лукашенко — министрам стран СНГ: Мужики, держитесь России

Политнавигатор Ϲтpaны ϹΗΓ дοлжны пοддepживaть Ροccию paди cοбcтвeннοй cтaбильнοcти.

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Комментарии
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Людмила Лиханова
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3 час.
Людмила Лиханова
Лукашенко прав. А вот идиоты из его страны или предатели-провокаторы или полные невежды.  Не надейтесь сковырнуть Батьку а молите Бога чтобы ОН вас не вычислил, хотя...наверняка уже. И у нас и у него спецы хорошо работают , шерстят сети и заносят к нам в базу данных неблагонадежных и прочих неудачников кои после Победы России или останутся за бортов Шереметьево, да и за бортом в Беларуси , а своим хозяевам такие будут не нужны, так...использованная туалетная бумага...🤣
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3 час.
Alex Zim
А чего их призывать, они и так изо всх сил прижимаются к российскому карману, а военные учения с вражьим Западом проводят.
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1 час.

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