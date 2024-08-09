Лукашенко — министрам стран СНГ: Мужики, держитесь России

Людмила Лиханова

Лукашенко прав. А вот идиоты из его страны или предатели-провокаторы или полные невежды. Не надейтесь сковырнуть Батьку а молите Бога чтобы ОН вас не вычислил, хотя...наверняка уже. И у нас и у него спецы хорошо работают , шерстят сети и заносят к нам в базу данных неблагонадежных и прочих неудачников кои после Победы России или останутся за бортов Шереметьево, да и за бортом в Беларуси , а своим хозяевам такие будут не нужны, так...использованная туалетная бумага...🤣