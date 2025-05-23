В Госдуме работают над важным для Алтайского края законопроектом для садоводов

Реализация проекта может способствовать решению задач продовольственной безопасности региона В Госдуме поддержали в первом чтении законопроект, который существенно меняет правила ведения садоводства и огородничества, пишет "Атмосфера".
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