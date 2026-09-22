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Курские новости

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Украинский военнослужащий предстанет перед судом за нападение на Курскую область

Украинский военнослужащий предстанет перед судом за нападение на Курскую область

Украинский десантник Иван Шаповал обвиняется в вооружённом нападении на Курскую область, полностью признал вину и раскаялся.

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