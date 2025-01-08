Балицкий: ВСУ пытались создать экологическую катастрофу в Азовском море

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались создать экологическую катастрофу в Азовском море при помощи удара управляемой ракетой по емкости с нефтепродуктами в порту Бердянска, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии