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Балицкий: ВСУ пытались создать экологическую катастрофу в Азовском море

Балицкий: ВСУ пытались создать экологическую катастрофу в Азовском море

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались создать экологическую катастрофу в Азовском море при помощи удара управляемой ракетой по емкости с нефтепродуктами в порту Бердянска, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

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