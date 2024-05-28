В Дагестане начался ремонт 14-километровой дороги в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги"

В Дагестане начался масштабный ремонт 14-километровой дороги в Левашинском и Акушинском районах. Этот важный объект государственного значения играет ключевую роль в поддержании транспортных и социальных связей между различными районами региона.
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