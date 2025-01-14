Прогноз погоды в Крыму на 14 января

Прогноз погоды в Крыму на 14 январяВ Симферополе 0 и облачно с прояснениямиВ Севастополе +3 и малооблачноВ Евпатории +1 и облачно с прояснениямиВ Черноморском +1 и облачно с прояснениямиВ Джанкое +1 и облачно с прояснениямиВ Ялте +4 и облачно с прояснениямиВ Алуште +4 и облачно с прояснениямиЧитать подробнее>>> .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии