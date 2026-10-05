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Базу отдыха с тремя бассейнами, зоопарком и прудами продают в Республике Алтай. Фото

Базу отдыха с тремя бассейнами, зоопарком и прудами продают в Республике Алтай. Фото

В Чемальском районе Республики Алтай за 75 млн рублей продают круглогодичную базу отдыха. Объявление об этом размещено на сайте "Авито".

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