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Запад получит по заслугам: Россия надумала наказать недругов чужими руками?

Запад получит по заслугам: Россия надумала наказать недругов чужими руками?

Российская многоходовка может добить остатки авторитета гегемона во всех точках земного шара, где есть чувствительные цели! Фото: Арина Розанова | нейросеть Freepik Коллективный Запад активно снабжает Украину вооружением, хотя Москва неоднократно предупреждала, что мир может наступить, как только гегемон и его европейская свита перестанут это делать.

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