Российская многоходовка может добить остатки авторитета гегемона во всех точках земного шара, где есть чувствительные цели! Фото: Арина Розанова | нейросеть Freepik Коллективный Запад активно снабжает Украину вооружением, хотя Москва неоднократно предупреждала, что мир может наступить, как только гегемон и его европейская свита перестанут это делать.