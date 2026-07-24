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RT Russia

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Россиянам объяснили, почему ипотечные ставки не снизятся сразу за ставкой ЦБ

Россиянам объяснили, почему ипотечные ставки не снизятся сразу за ставкой ЦБ

Директор ФАУ «Проектная дирекция Минстроя России» Дина Сафиуллина рассказала, что снижение ключевой ставки до 14% создаёт условия для дальнейшего удешевления рыночной ипотеки, однако этот процесс будет постепенным.

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