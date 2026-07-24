Россиянам объяснили, почему ипотечные ставки не снизятся сразу за ставкой ЦБ

Директор ФАУ «Проектная дирекция Минстроя России» Дина Сафиуллина рассказала, что снижение ключевой ставки до 14% создаёт условия для дальнейшего удешевления рыночной ипотеки, однако этот процесс будет постепенным.
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