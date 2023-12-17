Автомобильный механик назвал машину, которую нельзя продавать ни в коем случае

Известный в интернет-среде автомеханик Скотти Килмер, являющийся ведущим собственного блога на YouTube, напомнил о том, что продавать машину нужно далеко не каждый раз, когда она теряет внешний вид или становится старой.
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