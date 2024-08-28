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Полянский связал атаки ВСУ по Курской АЭС со «страусиной позицией» стран Запада

Полянский связал атаки ВСУ по Курской АЭС со «страусиной позицией» стран Запада

Попытки Украины обстрелять Курскую АЭС стали возможны из-за «страусиной позиции» Запада, заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский на заседании Совета безопасности ООН.

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