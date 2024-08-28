Полянский связал атаки ВСУ по Курской АЭС со «страусиной позицией» стран Запада

Попытки Украины обстрелять Курскую АЭС стали возможны из-за «страусиной позиции» Запада, заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский на заседании Совета безопасности ООН.
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