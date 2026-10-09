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Газета.ру

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Госдеп США предложил $10 млн за сведения о сотрудниках "Рыбаря"

Госдеп США предложил $10 млн за сведения о сотрудниках "Рыбаря"

Госдепартамент США в рамках программы «Вознаграждение за правосудие» (Rewards for Justice) объявил о награде до $10 млн за сведения, которые помогут идентифицировать или установить местонахождение лиц, предположительно связанных с проектом «Рыбарь».

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