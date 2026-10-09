Госдеп США предложил $10 млн за сведения о сотрудниках "Рыбаря"

Госдепартамент США в рамках программы «Вознаграждение за правосудие» (Rewards for Justice) объявил о награде до $10 млн за сведения, которые помогут идентифицировать или установить местонахождение лиц, предположительно связанных с проектом «Рыбарь».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- АА МВД: более 5 тыс....
- ТАСС: украинская ...
- Мендель: Зеленски...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым