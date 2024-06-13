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MediaTek разрабатывает чип для Windows на базе Arm

MediaTek разрабатывает чип для Windows на базе Arm

Согласно последним данным, крупнейший тайваньский производитель чипов MediaTek работает над созданием процессора для персональных компьютеров на базе архитектуры ARM, который будет поддерживать операционную систему Microsoft Windows.

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