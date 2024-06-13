MediaTek разрабатывает чип для Windows на базе Arm

Согласно последним данным, крупнейший тайваньский производитель чипов MediaTek работает над созданием процессора для персональных компьютеров на базе архитектуры ARM, который будет поддерживать операционную систему Microsoft Windows.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии