Нефть - козырь Трампа, который не играет

Врам Тавризов

Насчёт нефти и газа - автор упрощает Потенциал всех западных нефтегазовых компаний (не друзей наших) мягко говоря не меньше наших компаний А по разворотливости их работ по миру - и нынче, и в будущем- они пока на коне У нас один Иран, а в ряде стран мы на подхвате С начала наших действий по газу и той же нефти транс компании запада просто рыщут и находят или развивают свои прошлые отношения в странах с открытыми или запасами нефти и газа Деньги, техника и технологии у них есть в достатке Фактор времени -да, сейчас он не на их стороне Но владея аппаратом разных принуждений, имея уже имеющиеся и в Европе и в Америке транснациональных трубы для нефти и газа, штаты обязательно включат и аферы, и союзы временные, и давление на эмираты и Саудитов, и много чего явного и скрытого Для нас этот театр противостояния наверно не менее важен, чем другие после окончания СВО Отсюда архиважно ещё вчера предпринимать некие равнозначные усилия, главным образом по использованию хотя бы подарка в виде дефицита времени у запада, заключая союзы хоть с чертом, чтобы сумма нашего противостояний приближалась к отложенным во времени успехам запада Это трудная задача, неявного вида (как в математике) Но ею надо заниматься вовсю, комплексом усилий всей власти с созданием чуть ли не федерального агентства с подпольным названием и личной отчетностью перед Путиным Другой подход наши чиновники не поймут, да и по их мозгам это не под силу Нужны аналитики, которым на стол будут подавать всю доступную и даже недоступную инфо разных ведомств и служб Даже стоит в аппарат посольств посылать хотя бы одного аналитика с такими задачами