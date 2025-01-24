Пока мы фактически вернулись к тому, что уже было раньше: Трамп обещает высокие налоги, тарифы и санкции.
Нефть - козырь Трампа, который не играет
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Врам Тавризов
Насчёт нефти и газа - автор упрощает Потенциал всех западных нефтегазовых компаний (не друзей наших) мягко говоря не меньше наших компаний А по разворотливости их работ по миру - и нынче, и в будущем- они пока на коне У нас один Иран, а в ряде стран мы на подхвате С начала наших действий по газу и той же нефти транс компании запада просто рыщут и находят или развивают свои прошлые отношения в странах с открытыми или запасами нефти и газа Деньги, техника и технологии у них есть в достатке Фактор времени -да, сейчас он не на их стороне Но владея аппаратом разных принуждений, имея уже имеющиеся и в Европе и в Америке транснациональных трубы для нефти и газа, штаты обязательно включат и аферы, и союзы временные, и давление на эмираты и Саудитов, и много чего явного и скрытого Для нас этот театр противостояния наверно не менее важен, чем другие после окончания СВО Отсюда архиважно ещё вчера предпринимать некие равнозначные усилия, главным образом по использованию хотя бы подарка в виде дефицита времени у запада, заключая союзы хоть с чертом, чтобы сумма нашего противостояний приближалась к отложенным во времени успехам запада Это трудная задача, неявного вида (как в математике) Но ею надо заниматься вовсю, комплексом усилий всей власти с созданием чуть ли не федерального агентства с подпольным названием и личной отчетностью перед Путиным Другой подход наши чиновники не поймут, да и по их мозгам это не под силу Нужны аналитики, которым на стол будут подавать всю доступную и даже недоступную инфо разных ведомств и служб Даже стоит в аппарат посольств посылать хотя бы одного аналитика с такими задачами
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6 час.
Врам Тавризов
Отдельная задача - поставлять на рынки не сырьё ( нефть и газ), а ГСМ и продукты переработки газа О чем речь - Испания например покупала у нас бензин АИ-95 и доводила его до Евро-... На конце газовой трубы в Китае, Турции и тп надо было по договору строить заводы по переработке газа с НАШИМ обязательным участием (хотябы в виде акций и тп и даже с нашими некторымм металло и агрегатными изделиями) и тд и тр
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5 час.
ВТ
Врам Тавризов
Мы пока по миру не готовы накладывать свою лапу с предложениями Например, миру требуются ( из того, что я слышал до санкций):1) щепа для спичек 2) водоцеллюлозная смесь под будущую бумагу 3) квадратного сечения деревянный бок с размерами до мм по сечению разных пород 4) металлолом для мартенов по цене разделанного лома под желдорвагоны по цене14000 долл/т и многое другое, мимо чего мы проходим Сравните с нашими аналогами поставок на рынки мира - конечно не сравнивайте с АЭС, с оружием и тп - мировой бизнес кушает, и прилично, такую вроде «мелочь» (например, Азия, Китай, Корея и тп)
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5 час.
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