Автоматизация технического обслуживания и ремонта как основа надежности предприятий

Эффективное управление инженерной инфраструктурой помогает предотвратить аварии, снизить издержки и повысить надежность оборудования на производстве и в коммерческих объектах.
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