"Alyusya was photoshopped": Pugacheva, frightening passers-by, was compared to a mummy. Photo

Russian pop diva Alla Pugacheva was again captured during a walk with her husband Maxim Galkin❶. And again, the 77-year-old singer is clearly trying to get younger, dressed in mini-shorts, from which her legs look like two matches.
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