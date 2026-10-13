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The Eurasia Daily news agency

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"Alyusya was photoshopped": Pugacheva, frightening passers-by, was compared to a mummy. Photo

"Alyusya was photoshopped": Pugacheva, frightening passers-by, was compared to a mummy. Photo

Russian pop diva Alla Pugacheva was again captured during a walk with her husband Maxim Galkin❶. And again, the 77-year-old singer is clearly trying to get younger, dressed in mini-shorts, from which her legs look like two matches.

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