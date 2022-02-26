БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Страшное лето 1521 года

Страшное лето 1521 года

На дворе июнь 1521 года, лето, самое время для татарских набегов. Тепло, сухо, для лошадей полно корма, почему бы не пройтись по русским деревням? Примерно так думал крымский хан Мухаммед-Гирей, когда двинул свои войска в очередной набег на Русь.

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