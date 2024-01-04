Финские оборонительные рубежи, линии долговременных укреплений. Линия У (U-asema) (1)

Финские оборонительные рубежи, линии долговременных укреплений. Линия У (U-asema) Так давно повелось у нас в народе, что обычно каждый финский дот в Ленинградской области и Карелии относят к так называемой линии Маннергейма, в девичестве линии Энкеля.