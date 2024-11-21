Глава ведомства поручил доложить о ходе и результатах расследования уголовного дела по факту инцидента в торговом центре в Свердловской области

Днём 21 ноября 2024 года в торговом центре в городе Каменске-Уральском местный житель в ходе конфликта с другим мужчиной причинил ему ножом несколько ранений рук и туловища, после чего в ответ потерпевший произвёл в оппонента несколько выстрелов из травматического оружия.