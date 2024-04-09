RT Russia
RTНовостиМирРоссияБывший СССРЭкономикаСпортНаука
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RT Russia

11 267 подписчиков

Щербакова рассказала, что ей комфортно быть ведущей на мероприятиях по фигурному катанию

Щербакова рассказала, что ей комфортно быть ведущей на мероприятиях по фигурному катанию

Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Анна Щербакова рассказала об опыте работы ведущей. «Быть ведущей всегда интересно.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх