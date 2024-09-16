Росгвардия начала проверку после нападения школьника с молотком на учеников и педагогов

Росгвардия начала проверку охранников и самого частного охранного предприятия (ЧОП) «Правопорядок+», которые работали в челябинской коррекционной школе №68, куда утром в понедельник, 16 сентября, зашел 13-летний ученик с молотком и напал на одноклассников и педагогов.