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ТНТ покажет 20 сентября прощальный выпуск шоу Comedy Club

ТНТ покажет 20 сентября прощальный выпуск шоу Comedy Club

ТНТ покажет 20 сентября прощальный выпуск Comedy Club, завершивший свое 19-летнее существование. Comedy Club впервые появился на экранах в 2003 году благодаря команде КВН "Новые армяне", адаптировавшей формат stand-up клубов для российской аудитории.

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