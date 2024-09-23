В Ассоциации родкомитетов выразили надежду на запрет идеологии чайлдфри

Председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ, член экспертного совета комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Ольга Леткова подчеркнула в беседе с RT, что такая идеология, как чайлдфри, неприемлема для общества, которое хочет развиваться.