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В Ассоциации родкомитетов выразили надежду на запрет идеологии чайлдфри

В Ассоциации родкомитетов выразили надежду на запрет идеологии чайлдфри

Председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ, член экспертного совета комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Ольга Леткова подчеркнула в беседе с RT, что такая идеология, как чайлдфри, неприемлема для общества, которое хочет развиваться.

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