Николай Ешану: "Нам нужны партии, которые строятся на идеологии"

Республике Молдова нужны партии, построенные на идеологии, а не по принципу "Да, шеф!". Об этом заявил в онлайн-интервью бывший представитель Молдовы в Венецианской комиссии, бывший заместитель министра юстиции Николай Ешану.
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