В Томске ожидает суда сотрудник федеральной службы, обвиняемый в хищении бюджетных средств

Следователями СО ОМВД России по Советскому району г. Томска завершено расследование уголовного дела в отношении 48-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации.
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