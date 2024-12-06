L’One высказался на счет Егора Крида: “Ну то, что он сейчас казино рекламирует, это параша”

Известный рэпер Леван Горозия, более популярный как L’One, стал участником свежего выпуска YouTube-шоу «50 вопросов», где ведущий Карен Адамян попытался выяснить причины неприязни между Леваном и Егором Кридом.
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