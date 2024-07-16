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В РПЦ рассказали, что православным не разрешено «побивать» жену

В РПЦ рассказали, что православным не разрешено «побивать» жену

Представители Духовного управления мусульман РФ выразили несогласие с позицией имама казанской мечети «Ирек» Тимура Камаева, который заявил, что ислам разрешает «побивать жену» в случаях, когда другие методы воздействия на супругу оказались неэффективны.

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