В РПЦ рассказали, что православным не разрешено «побивать» жену

Представители Духовного управления мусульман РФ выразили несогласие с позицией имама казанской мечети «Ирек» Тимура Камаева, который заявил, что ислам разрешает «побивать жену» в случаях, когда другие методы воздействия на супругу оказались неэффективны.
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