Первый Герой Советского Союза из Донбасса Николай Жердев ﻿

Нил КОЛЬЦОВ Почётного звания Героя Советского Союза удостоились многие выходцы из Донбасса, однако лётчик Николай Прокопьевич Жердев, прошедший через несколько войн, числится среди них первым.
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